Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Официальное объявление режима чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса COVID-19 позволит выделить на борьбу с инфекцией до $50 млрд, заявил 13 марта президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, в ходе которой раскрыл некоторые детали нового режима ЧС в стране.

В частности, режим ЧС позволит использовать федеральные финансовые средства для помощи отдельным штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что из-за коронавируса COVID-19 США на 30 суток закроют въезд на свою территорию для граждан стран Евросоюза.

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