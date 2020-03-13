Пекин, , 22:57 — REGNUM Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма пожертвует США один миллион медицинских масок и 500 тысяч наборов для выявления нового коронавируса, передаёт 13 марта агентство Reuters.

«Пандемию, с которой мы столкнулись, нельзя преодолеть усилиями только одной страны», — приводит агентство заявление китайского миллиардера.

Джек Ма обратился к международному сообществу к призывом объединить усилиям по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты освободили от пошлин целый перечень китайских товаров медицинского назначения.

Президент США Дональд Трамп сегодня объявил чрезвычайное положение на всей территории страны из-за ситуации с коронавирусом.

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