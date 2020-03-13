Москва, , 22:32 — REGNUM Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение правительства России о введении ограничений на авиасообщение со странами Европы из-за пандемии коронавируса.

«Одиннадцать новых случаев коронавируса, причём все из Европы. Этого следовало ожидать», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Он высказал мнение, что российским властям следовало «раньше вводить контроль за прибывающими из Европы и ограничения на авиаперелёты».

«Только жёсткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить её распространение. Неприятно, но факт», — отметил Пушков.

Как передавало ИА REGNUM, Россия с 16 марта вводит ограничения на авиасообщение со странами Европейского союза, а также Швейцарией и Норвегией из-за ситуации с коронавирусом. Прямые авиарейсы будут осуществляться только в столицы этих стран, также будут выполняться чартерные перелёты для вывоза российских граждан.

Ранее сегодня стало известно об 11 новых случаях заболевания коронавирусом в России. Диагнозы подтвердились у пациентов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях и Пермском крае. Общее число заболевших на территории России достигло 45.