Эрбиль, Ирак, , 22:28 — REGNUM Правительство Иракского Курдистана объявило два дня проверок и санобработки улиц для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 13 марта сообщает агентство Anadolu.

Особый режим вступит в силу сразу после полуночи с 13 на 14 марта. В городах региона будет проходить санобработка, жителей определенных районов обяжут пройти тесты на COVID-19.

В настоящий момент общее число случаев инфицирования COVID-19 в Ираке достигло 92, восемь человек погибли от заболевания.

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