Москва, , 22:25 — REGNUM В Москве больницы ввели ограничения на доступ посетителей к пациентам и ввели карантин. Об этом 13 марта передаёт РБК со ссылкой на постановление главного санитарного врача Елены Андреевой.

Несколько столичных медучреждений опубликовали в соцсетях информацию об ограничительных мерах. Агентство указывает ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана, ГКБ им. Е.О.Мухина и ГКБ им. Ф.И.Иноземцева, а также Центр планирования семьи и репродукции.

Среди мер — прекращение доступа посетителей в стационары и помещения с круглосуточным пребыванием. Кроме того, предписываются и другие действия по упреждению угрозы распространения вируса — проветривание, дезинфекция, обеззараживание воздуха, а также изоляция больных, у кого выявлены симптомы ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.