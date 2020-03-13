Краснодар, , 22:21 — REGNUM Режим повышенной готовности из-за коронавируса вводится на территории Краснодарского края. Об этом в своём Twitter сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Подписал постановление о введении особого режима в крае», — написал глава региона.

Режим в целях предотвращения распространения коронавируса вводится в Краснодарском крае с 15 марта до 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об ограничении на проведение массовых мероприятий на территории Кубани. Добавим, что на данный момент в регионе официально известно об одном заболевшем коронавирусом.