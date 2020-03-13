Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Руководство Организации Объединённых Наций приняло решение об отмене всех мероприятий, запланированных на ближайшие два месяца, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 13 марта сообщил журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Вероятно, что данное решение окажет какое-то влияние на Генеральную Ассамблею ООН, но пока рано говорить об этом в деталях», — добавил он.

Напомним, ранее на неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила вспышку коронавируса пандемией. Количество заражённых во всём мире превысило 130 тысяч человек, почти пять тысяч человек скончались от заболевания.