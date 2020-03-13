Париж, , 22:22 — REGNUM Сокращение общественного транспорта на фоне распространения коронавируса объявили Парижская компания общественного транспорта (RATP) и Французская национальная компания железных дорог (SNCF). Об этом 13 марта сообщает радиостанция Europe1.

Сокращение транспорта произойдёт со следующей неделе. Руководство RATP и SNCF поясняет, что в связи с пандемией коронавируса часть персонала не может работать, так как вынуждены присматривать за своими детьми из-за объявленного в образовательных учреждениях карантина.

Уточнённые данные по движению поездов, автобусов и трамваев будут приведены компаниями позднее. RATP заявила, что будет либо сокращать частоту движения транспорта, либо предоставлять приоритет некоторым линиям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии Версальского дворца, Эйфелевой башни, Лувра и других достопримечательностей и музеев во Франции в связи с эпидемией коронавируса.

За сутки во Франции количество заболевших возросло почти на 800 человек, количество жертв коронавируса составило 79 человек.

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