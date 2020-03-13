Варшава, , 22:10 — REGNUM Власти Польши ввели повышенный контроль на границах в том числе со странами Шенгенской зоны, а также приостанавливают международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сегодня, 13 марта, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавирусной инфекции бесконтрольно распространяется по странам Евросоюза. Так, председатель Евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявили, что внутри ЕС распространение эпидемии сдержать невозможно. Премьер-министр Великобритании Борис Джонс прямо призвал подданных Её величества готовится к тому, что многие их близкие умрут раньше времени из-за коронавируса.

В Польше решили фактически закрыть границы, чтобы попытаться сдержать распространение коронавирусной инфекции.