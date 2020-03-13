Киров, , 22:08 — REGNUM Результаты лабораторного исследования на коронавирус у жительницы Кирова будут известны в понедельник 16 марта, сейчас они направлены в Новосибирск. Об этом заявил зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, сообщили в минздраве Кировской области.

По его словам, установлены все лица, с которыми девушка контактировала после возвращения из командировки в Германию, сейчас все они находятся под наблюдением медработников.

Курдюмов отметил, что регион имеет в распоряжении 13 мельцеровских боксов, каждый на несколько мест. Ранее они использовались для карантина 11 пациентов с подозрением на коронавирус, далее карантинные мероприятия стали проводиться по месту жительства, на дому в карантине находился 41 человек, 15 из них уже приступили к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, тест-система подтвердила подозрение на коронавирус у жительницы Кирова 13 марта. Однако этот тест лишь предварительный, для постановки окончательного диагноза его нужно подтвердить лабораторными исследованиями. До настоящего момента в России выявлено около 30 случаев инфицирования коронавирусом. Основная часть заболевших находится в Москве.

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