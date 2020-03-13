Москва, , 22:02 — REGNUM Вводимые Россией ограничения на авиасообщение со странами Европы не распространяются на Великобританию. Об этом сообщили 13 марта в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса.

Ранее сегодня было объявлено, что Россия с понедельника, 16 марта, временно ограничит авиасообщение со странами Европейского союза, а также Швейцарией и Норвегией.

С предстоящей недели прямые авиарейсы будут осуществляться только в столицы указанных стран и обратно, также будут выполняться чартерные перелёты для вывоза российских граждан на родину.

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