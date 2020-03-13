Москва, , 22:02 — REGNUM Ограничения на авиаперелёты в страны Европы, введённые в России, не относятся к Великобритании. Об этом 13 марта сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, временные ограничения на авиаперелёты из стран Европы в Россию и обратно не относятся к Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке Россией с 16 марта авиасообщения со всеми странами Европы, а также со Швейцарией и Норвегией, кроме прямых авиарейсов в столицы и обратно.

Кроме того, ограничение не касается чартерных авиарейсов, предназначенных для вывоза граждан РФ, а также граждан других государств на родину.