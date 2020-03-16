Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о бесплатном обучении инвалидов вождению внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым и депутат от КПРФ Олег Смолин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Авторы предлагают выдавать инвалидам образовательный сертификат для бесплатного прохождения профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. Для получения сертификата требуется отсутствие противопоказаний к вождению и наличие медицинских показаний для покупки автомобиля или любого другого транспортного средства.

Порядок организации обучения инвалидов будет устанавливать правительство РФ.

С 1 января 2005 года обеспечение инвалидов транспортными средствами за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

«Транспортное средство является одним из видов реабилитации, поскольку, компенсируя ограниченные физические способности, в частности способность к передвижению, способствует социальной и профессиональной реабилитации инвалидов всех категорий», — отметил Нилов.

Ранее законопроект о полномочиях органов власти в сфере обеспечения доступности среды для инвалидов внесла в Госдуму Костромская областная дума.