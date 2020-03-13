Одинцово, Московская область, , 21:31 — REGNUM В Московской области на карантин закрыта гимназия имени Примакова. Об этом 13 марта сообщает сайт «Одинцово.инфо».

Учебное заведение находится в населённом пункте Раздоры Одинцовского городского округа. Известно, что один из родителей учеников гимназии госпитализирован с подозрением на коронавирус. Пока диагноз не подтверждён.

Руководство учебного заведения объяснило введение карантина дополнительными мерами безопасности. Ограничения будут действовать до 21 марта включительно.

«Все учителя школы находятся в гимназии, мы готовимся к онлайн-урокам», — приводит портал слова директора Майи Майсурадзе.