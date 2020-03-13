Париж, , 21:20 — REGNUM Допуск туристов в Версальский дворец временно прекращён из-за ситуации с вирусом COVID-19, сообщается 13 марта в пресс-службе дворца.

Соответствующее постановление было опубликовано французским правительством. Также закрыт доступ туристов в Музей Карет и во дворцы Большой и Малый Трианон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса в Париже с 13 марта для посещений закрыт Лувр.

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