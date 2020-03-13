Берлин, , 21:19 — REGNUM За истекшие сутки в Германии число подтвержденных заражений коронавирусом пневмонии выросло почти на тысячу человек, сообщает 13 марта информагентство DPA со ссылкой на власти страны.

После этого общее количество заболевших в Германии дошло до 3,3 тысячи человек, восемь из которых уже скончались.

Напомним, 12 марта немецкий Институт Роберта Коха, официально ведущий статистику заболеваемости, сообщил о 2,4 тыс. случаев заражения и пяти летальных исходах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала вспышку коронавируса пневмонии COVID-19 пандемией.

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