Париж, , 21:24 — REGNUM Эйфелева башня закрывается для посетителей на неопределённый период в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу во Франции. Об этом 13 марта сообщается на официальной странице достопримечательности в Twitter.

В сообщении сказано, что Эйфелева башня будет закрыта для посетителей с 21:00 (23:00 мск) на неопределённый срок в связи с ситуацией по коронавирус и мерами, объявленными правительством Франции.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о запрете на все массовые мероприятия на территории государства, численность которых превышает 100 человек. Согласно последним данным, количество заболевших в стране превысило 2800 человек, количество погибших от заболевания составило 61 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии для посетителей Версальского дворца. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан старше 70 лет не покидать свои дома.

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