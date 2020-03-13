Москва, , 21:16 — REGNUM Палата по патентным спорам подтвердила отказ индивидуальному предпринимателю Елене Осиюк в регистрации словесного обозначения «Милиция» в качестве товарного знака, говорится в материалах ведомства, сообщает РАПСИ.

Предпринимательница подала заявку о регистрации на нее этого знака по оказанию услуг 45-го класса МКТУ (агентства брачные; агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети интернет; аренда сейфов; бальзамирование; бюро похоронные). Однако, по мнению Роспатента, данное обозначение введёт в заблуждение потребителей о том, что данные услуги предоставляются государственным органом исполнительной власти.