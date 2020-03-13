Эдинбург, Великобритания, , 21:06 — REGNUM Первый летальный исход у заражённого вирусом COVID-19 зарегистрирован на территории Шотландии, сообщила 13 марта журналистам главный санитарный врач региона Кэтрин Колдервуд.

По словам Колдервуд, пациент скончался в больнице 13 марта. Теперь в Великобритании 11 смертельных исходов от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день в Великобритании вирус COVID-19 выявлен у 798 человек.

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