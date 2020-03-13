Рим, , 21:02 — REGNUM В итальянском портовом городе Бриндизи в полном составе помещены в карантин экипажи двух кораблей ВМС Италии, сообщает 13 марта La Gazzetta del Mezzogiorno со ссылкой на штаб ВМС.

Моряки двух кораблей-амфибий «Сан-Джусто» и «Сан-Джорджо» помещены в карантин из-за заражения военнослужащих коронавирусом «в рамках профилактических мер по ограничению заражения вирусом COVID-19».

Ранее тесты на коронавирус подтвердили заражение двух военных моряков, десять дней назад вернувшихся с моря в базу.

Кроме того, несколько дней назад заражение коронавирусом было выявлено у начальника Главного штаба сухопутных войск Италии генерала Сальваторе Фарины.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия, где заражены кронавирусом почти 18 тыс. человек, занимает первое место в Европе по масштабам распространения коронавируса. 13 марта ВОЗ официально признала Европу эпицентром распространения коронавируса.

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