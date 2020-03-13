Москва, 13 марта 2020, 21:00 — REGNUM Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил 13 марта председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на уровне руководства Совета Европы.
Проведение сессии планировалось в Страсбурге в период с 20 по 24 апреля.
Напомним, ранее сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа стала эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19.