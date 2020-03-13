Рига, , 20:46 — REGNUM Специалист по связям с общественностью латвийского профсоюза работников науки и образования (LIZDA) Гунтис Мейстер призвал правительство страны временно приостановить работу детских дошкольных учреждений. Об этом пишет портал Diena.lv.

По его словам, работники детских садов, выполняющие свои обязанности, в связи со вспышкой COVID-19 входят в группу риска, поэтому правительство страны обязано защитить их. Кроме того, отмечает он, профсоюз требует от правительства, чтобы на время чрезвычайной ситуации была гарантирована оплата труда педагогов, научного и технического персонала.

Мейстер добавил, что на время закрытия образовательных и научных учреждений члены профсоюза должны быть уверены, что это не является для них неоплачиваемым отпуском.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта 2020 года правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии COVID-19.