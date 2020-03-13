Париж, , 21:23 — REGNUM Версальский дворец был закрыт для посетителей на фоне эпидемиологической обстановки по коронавирусу во Франции. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба музейного комплекса в Twitter.

По данным пресс-службы, в соответствии с рекомендациями правительства были закрыты Версальский дворец, дворцы Трианон и галерея Carrosses. Открытыми для посещения остались сады и парк Версаля.

Министерство культуры Франции призвало музеи и другие учреждения культуры в связи с обострением ситуации по коронавирусу ограничить либо закрыть доступ для посетителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении властями Франции массовых мероприятий численностью более 100 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции вводят новый запрет на скопление людей