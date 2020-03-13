Рига, , 20:38 — REGNUM 13 марта в Латвии из-за распространения эпидемии COVID-19 вступил в силу режим чрезвычайной ситуации (ЧС), объявленный правительством страны до 14 апреля. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, на этот срок всем правительственным и муниципальным учреждениям дано задание оценить возможность бесконтактного и удалённого оказания услуг. Координатором выполнения режима ЧС назначено министерство здравоохранения Латвии.

Чтобы дети смогли посещать дошкольные образовательные учреждения, родителей обязали предоставить письменную гарантию о том, что в семье не было контактов с заражёнными COVID-19, и ребёнок не посещал территории, охваченные эпидемией. Отменены занятия, кроме госэкзаменов, во всех средних и высших учебных заведениях, а также занятия в спортивных секциях, учебных курсах и т. д.

Кроме того, перенесены все концерты и другие публичные мероприятия. В больницах, центрах социального ухода, тюрьмах ограничены посещения третьих лиц. Правительство Латвии призвало граждан воздержаться от поездок за границу. Всем лицам, вернувшимся с охваченных коронавирусом территорий, в течение 14 дней нужно соблюдать условия карантина и дважды в день измерять температуру тела.