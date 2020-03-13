Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Независимый разработчик Алан Хезельден анонсировал свою новую приключенческую игру под названием A Monster's Expedition. Об этом 13 марта сообщает портал Shazoo.

В A Monster's Expedition игроки будут управлять добродушным мохнатым чудовищем, путешествующим по миру людей. При помощи своей недюжинной силы оно сможет валить деревья и строить из них мостки между плавающими островами.

Дата релиза игры пока не сообщается. Известно, что она будет доступна на PC в сервисе цифровой дистрибуции игр Steam.

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