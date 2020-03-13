Рим, , 20:26 — REGNUM Количество смертельных случаев от нового коронавируса в Италии за сутки прибавилось на 250, сообщил 13 марта журналистам Анджело Боррелли, возглавляющий итальянский департамент гражданской защиты.

По его данным, всего в стране из-за вируса COVID-19 скончались 1266 человек, общее число инфицированных — 14 955.

Напомним, Италия находится на втором месте после Китая по числу заражённых новым каранавирусом.

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