Санта-Моника, США, , 20:25 — REGNUM Блогер с ником TheGamingRevolution рассказал о ближайших планах компании Activision. По его словам, геймеров ожидают новые приключения Крэша Бандикута, сообщает «Игромания» 13 марта.

Помимо игры про Крэша, которая выйдет на PC, игровых консолях и смартфонах, компания планирует выпустить сразу четыре проекта по франшизе Call of Duty. Известно также, что Activision работает над ремастером оригинальной Tony Hawk's Pro Skater.

Напомним, TheGamingRevolution известен в сети частыми утечками относительно планов компании Activision. Недавно он получил временный бан (блокировку) в Twitter за то, что преждевременно поделился с пользователями подробностями Call of Duty: Warzone.

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