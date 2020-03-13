Москва, , 20:14 — REGNUM Россия ограничит авиасообщение со странами Европейского союза в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 13 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как уточняется, ограничения вступят в силу с понедельника, 16 марта. С этого дня будут выполняться только авиарейсы в столицы стран Евросоюза и чартеры для вывоза российских граждан.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.

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