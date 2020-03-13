Кембридж, Великобритания, , 20:07 — REGNUM Разработчики Dreams начали тестирование новой функции. Теперь обладатели игры могут использовать свои наработки в коммерческих целях, сообщалось на официальном сайте проекта 13 марта.

Разработчики отмечают, что весь контент, созданный геймерами в Dreams, принадлежит самим пользователям. По словам представителей Media Molecule, уже сейчас игроки могут использовать свои наработки в личном портфолио.

Геймеры, принимавшие участие в тестировании игры, также могут подать заявку на участие в специальном проекте, который позволит использовать Dreams в коммерческих целях. Сообщается, что отбор пройдут только кандидаты с хорошей репутацией.

Напомним, Dreams — это игра-конструктор при помощи которой геймеры могут создавать видеоигры, изображения, музыку и анимационные фильмы. Её полноценный релиз состоялся 14 февраля 2020 года.

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