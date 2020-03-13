Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у мэра американского города Майами Фрэнсиса Суареза. Об этом 13 марта сообщает издание Miami Herald.

У мэра Майами была взята проба на коронавирус через четыре дня после его встречи с делегацией из Бразилии, у одного из её представителей был выявлен коронавирус. С делегацией прибыл и президент Бразилии Жаир Болсонару.

Ряд СМИ сообщал, что у президента Бразилии также было подтверждено заражение коронавирусом. Однако позднее сам Болсонару в своём Facebook опроверг эту информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о низкой эффективности в США систем диагностики по вине федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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