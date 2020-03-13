Краснодар, , 20:00 — REGNUM Информация о якобы умерших от коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края является ложной. Об этом 13 марта заявили в пресс-службе администрации края.

В минздраве региона подчеркнули, что на данный момент в регионе коронавирус выявлен лишь у одного человека. Его состояние оценивается как стабильное, симптомов заболевания и повышенной температуры тела у него нет.

Между тем, в качестве превентивной меры власти региона приняли решение об ограничении на проведение всех массовых мероприятий на территории края.