Кемерово, , 19:57 — REGNUM В Кемерово два человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 13 марта в пресс-службе правительства региона.

Как отмечается, оба пациента в настоящее время находятся под наблюдением врачей, их точный диагноз будет установлен после дополнительных анализов.

Напомнми, ранее сегодня в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса сообщили об 11 новых случаях заболевания в России за последние сутки. Новые случаи заражения зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях и Пермском крае. Общее число заболевших на территории России достигло 45.