Краснодар, , 19:54 — REGNUM Ограничения на проведение массовых мероприятий вводятся на территории Краснодарского края решением губернатора, сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе администрации региона по итогам заседания КЧС по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Губернатор принял решение ввести запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей. Это превентивная мера», — отметил первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

По словам Алексеенко, распоряжение об ограничении мероприятий будет подписано в ближайшее время, однако все мероприятия с участием детей должны быть отменены ещё до официального выхода документа, уже с 13 марта.

Также дополнительные меры по контролю за самочувствием детей вводятся в школах и детских садах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Краснодарском крае коронавирус подтверждён у одного человека — житель Кубани вернулся из поездки в Италию. Его состояние стабильное.