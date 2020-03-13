Таллин, , 19:47 — REGNUM В вооруженных силах Эстонии выявлен первый военнослужащий, заразившийся коронавирусом, сообщает 13 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

Коронавирус обнаружен у «срочнослужащего» Калевского батальона.

«В связи с этим установлен карантин для 146 срочников и 8 кадровых военных роты этого батальона. Другие подразделения батальона не на карантине», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что на сегодняшний день в Эстонии выявлено 68 человек, заразившихся коронавирусом. 24 последних случая было установлено 12 марта.

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