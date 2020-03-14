Стокгольм, , 08:42 — REGNUM Жители Стокгольма следуют новым рекомендациям органов власти и оставляют маленьких детей дома, если у тех начинается насморк. За два последних дня на треть меньше детей стали посещать дошкольные учреждения Стокгольма. В одном из детских садов на окраине Стокгольма количество детей уменьшилось на 85%. Об этом 13 марта сообщило шведское издание Expressen.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Швеции были ужесточены правила посещения детских садов. Все дети, у которых есть симптомы кашля или насморка, должны оставаться дома и не возвращаться в детский сад еще в течение 2-х дней после выздоровления. По результатам опроса, проведенного изданием Expressen, во всем Стокгольме родители следуют новым указаниям.

С момента введения новых правил международный детский сад Eudora, расположенный в центре столицы, стало посещать на треть меньше детей. Как считает директор дошкольного учреждения Мэри Карлссон, в действительности так много детей не заболело, некоторых из них родители оставили дома из мер предосторожности. По ее словам, сотрудники детского сада объясняют детям, как часто и правильно следует мыть руки. Как заявляет Мэри Карлссон, несмотря на то, что родители активно обсуждают пандемию коронавируса, все-таки абсолютное большинство из них не испытывает особого волнения по поводу инфекции.

Похожая ситуация наблюдается практически во всех детских садах столицы Швеции, однако в некоторые из них стало ходить еще меньше детей. Так в одном из детских садов в спальном районе Тенста лишь 15% детей продолжают посещать дошкольные учреждения.

«Уже в понедельник половина детей осталась дома. Сейчас (прим. — 13 марта) дома остались почти все. Мы никогда такого не видели», — заявила одна из сотрудниц детского сада.