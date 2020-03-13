Женева, Швейцария, , 19:36 — REGNUM Эпицентром пандемии COVID19 стала Европа. Об этом 13 марта сообщил журналистам на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что Европа стала центром пандемии коронавируса, где ежедневное количество сообщений о новых случаях заражения и о случаях летального исхода превышает пиковые данные Китая.

Таких сообщений из Европы на сегодняшний день больше, чем во всём мире, за исключением Китая.

По данным ВОЗ, на 13 марта в мире коронавирусом заразилось более 132 тыс. человек, количество погибших в результате заболевания коронавирусом превысило пять тысяч человек. Пандемией охвачены 123 страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве главы ВОЗ Гебрейесуса к странам, в которых ещё не отмечено вспышек коронавируса, не допустить распространения болезни на свою территорию.

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