Берн, , 19:33 — REGNUM Европа стала эпицентром пандемии коронавируса пневмонии COVID-19, заявил 13 марта на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, об этом свидетельствует информация о числе заразившихся, превышающем остальные регионы мира.

«Европа сейчас является эпицентром пандемии, оттуда сообщают о числе заболевших и умерших, превышающем показатели остального мира, исключая Китай», — сказал Гебрейесус.

На данный момент скорость распространения коронавируса в Европе превышает показатели Китая в разгар вспышки инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта ВОЗ официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией.

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