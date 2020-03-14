Стокгольм, , 08:47 — REGNUM Ошибка функционирования в системе тормозов у автомобилей шведского концерна Volvo была обнаружена в ходе испытаний, проведенных датской автомобильной организацией FDM. После того, как Volvo пришло к такому же результату после собственных тестов, в автоконцерне заявили, что свяжутся с каждым, кто владеет автомобилем со встроенной неисправностью, чтобы отвезти его машину в мастерскую. Количество дефектных авто составляет порядка 750 000 единиц. Об этом 13 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Согласно информации журналистов издания, речь, прежде всего идет, о неисправности автоматической системы торможения.

«Она должна срабатывать в определенных ситуациях, однако при некоторых температурных режимах автомобили не сбрасывают скорость должным образом», — заявил Стефан Эльфстрём, пресс-секретарь шведского Volvo.

Данная неисправность комплектации была обнаружена абсолютно во всех автомобилях, собранных и выпущенных в продажу с января 2019 года по сегодняшний день. Речь идет о моделе XC40, а также всех моделей из серий 60 и 90. Всего насчитывается около 750 тысяч таких автомобилей, 66 700 из которых находятся в Швеции.