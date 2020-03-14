Тегеран, , 08:58 — REGNUM 12 марта посольство Ирана в Будапеште в своем заявлении призвало всех иранцев, проживающих в Венгрии, избегать поездок по стране, поскольку в стране была объявлена чрезвычайная ситуация для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

С учётом чрезвычайного положения в стране по состоянию на 12 марта, в заявлении содержался призыв к иранцам, особенно студентам, избегать посещения различных мероприятий, где собирается огромное скопление людей, и прилагать особые усилия для защиты себя и близких.

Посольство также призвало семьи студентов избегать поездок в эту страну, поскольку венгерские власти запретили посещение страны иранскими, итальянскими, южнокорейскими и китайскими гражданами. В заявлении также содержался призыв к иранцам оказать необходимое содействие правительству страны в критических условиях.

Ранее венгерское правительство объявило, что нарушители чрезвычайного положения будут подвергнуты судебным и уголовным преследованиям.