Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM Свердловской области пригодились бы федеральные субсидии на строительство мусоросортировочных комплексов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на совещании по нацпроекту «Экология» под руководством уральского полпреда Николая Цуканова.

Губернатор уточнил, что в регионе планируется построить 19 мусоросортировочных комплексов.

«Это серьезная финансовая нагрузка на частных инвесторов, реализующих такие проекты», — цитирует главу региона «Новый день».

Куйвашев предложил рассмотреть возможность дачи федеральных субсидий на софинансирование проектов строительства комплексов. Сейчас такой порядок отсутствует, заметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона уточнили место строительства северного мусоросортировочного комлплекса в Екатеринбурге. Объект разместят рядом с северным мусорным полигоном города.

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