Черкесск, , 19:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пойдет под суд местный житель, которого обвиняют в хищении денег у министерства сельского хозяйства. Мужчина, как считает следствие, похитил 16 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на возмещение части затрат, понесенных при производстве сельхозпродукции.

При этом на самом деле никакого производства не наблюдалось. Злоумышленник в 2013—2014 годах предоставил в минсельхоз «липовые» документы от имени своей дочери, что она якобы является главой фермерского хозяйства. Женщина как будто бы реализовывает инвестпроект по созданию цеха по переработке молока.

Выделенные на проект денежные средства были присвоены. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Рассмотрение его состоится в Черкесском городском суде.