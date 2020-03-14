Стокгольм, , 09:05 — REGNUM Многие шведы опасаются за сохранность своих пенсионных накоплений. В ситуации обвала на шведских биржах значительно снижается стоимость акций, что не может не беспокоить будущих пенсионеров. Об этом 13 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Шведская финансовая консалтинговая фирма Söderberg och Partners открыла специальную горячую телефонную линию, по которой они консультируют граждан по вопросам акций, накоплений и ситуации на бирже.

«Нам звонит очень много людей, они беспокоятся за свои пенсионные накопления и интересуются, нужно ли им менять что-то в ведении своих экономических дел в ситуации нестабильности на биржах», — заявил начальник отдела стратегического управления фирмы Маттиас Гетцельт.

Так, многие из звонящих на горячую линию думают над тем, стоит ли им продавать свои акции, а кто-то из них уже это сделал. Другие же вспоминают о прошлом финансовом кризисе, когда стоимость акций на бирже упала вдвое, однако спустя некоторое время всё восстановилось.

По мнению экономиста Söderberg och Partners Йоакима Борнольда, граждане, откладывающие на пенсии, могут особенно не беспокоиться, так как большинство держит накопления не только в акциях, но и в ценных бумагах с фиксированным доходом, а также в форме вкладов в недвижимость.

В то же время, по словам Борнольда, нынешний кризис может иметь долгосрочные и достаточно серьёзные последствия для шведской экономики в целом. Так, с большой долей вероятности, через год вместо того, чтобы наблюдать рост шведской экономики на 1−3%, что является нормальным ежегодным показателем роста экономики, шведские экономисты будут вынуждены зафиксировать ее спад.