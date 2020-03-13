Ростов-на-Дону, , 19:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону на объектах торговли, а также в кафе и ресторанах усилят профилактику короновируса. Несоблюдение мер предосторожности грозит приостановкой работы предприятия на срок до трёх месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 13 марта.

«Никто не хочет жёстких мер, но ситуация такова, что допускать опасную инфекцию на территорию города-миллионника и подвергать риску его население также нельзя. Поэтому мы предлагаем всем собственникам и руководителям предприятий соблюдать предложенные правила, даже если это будет сопряжено со временными убытками — жизни людей дороже», — отметил руководитель городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что онлайн-тренинги по профилактике коронавируса проходят для ростовских школьников, их родителей и педагогов. Предпринимаемые меры связаны с выявленным случаем заболевания жителя Краснодарского края, с которым граничит Донской регион. При этом в настоящее время заболевших в Ростовской области нет.

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