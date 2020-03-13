Канберра, , 19:12 — REGNUM Новый тип коронавируса был выявлен у Питера Даттона, главы МВД Австралии. Об этом сообщил 13 марта сам Даттон в своём официальном аккаунте в Twitter.

Как рассказал Даттон, он почувствовал ухудшение состояния здоровья утром 13 марта и связался с с министерством здравоохранения Квинсленда, после чего прошёл тест на COVID-19, который оказался положительным. Даттон был госпитализирован, согласно требованиям медиков.

При этом, по данным газеты Sydney Morning Herald, австралийский министр на прошлой неделе ездил в США, где проходила встреча представителей альянса спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия).

Во время поездки глава МВД Австралии встречался с генеральным прокурором США Уильямом Барром и дочерью президента США Иванкой Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Австралии запрета на массовые мероприятия с участием более 500 человек.

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