Екатеринбург, , 19:09 — REGNUM В Уральском федеральном округе стали чаще умирать от онкологических заболеваний. Об этом заявил полпред президента по УрФО Николай Цуканов.

Как передаёт «Новый день», по словам полпреда, «лидирует» в данной сфере Курганская область с показателем в 258 смертей на 100 тысяч населения. Высокая смертность наблюдается в Челябинской (250 на 100 тысяч) и в Свердловской (236 на 100 тысяч) областях.

Смертность от злокачественных опухолей составляет 1,3% от заболевших по УрФО, тогда как в среднем по РФ он составляет 0,7%, добавил Цуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области увеличили траты на борьбу с онкологией. На лечение онкозаболеваний в круголосуточном стационаре в 2020 году выделили на 44% больше, чем в 2019 году.

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