Владимир, , 18:59 — REGNUM В городе Владимире при возведении многоквартирного дома в Коммунаре застройщик превысил предельные параметры разрешённого строительства. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

По поручению губернатора Владимира Сипягина областная инспекция государственного строительного надзора измерила высоту многоквартирного жилого дома № 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Высота дом составила 32,35 метра, что является превышением предельных параметров разрешённого строительства в зоне охраны объектов культурного наследия. Там нельзя возводить постройки выше 21−24 метров.

По словам начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Михаила Иванова, ведомство готовит исковое заявление в суд с требованием привести объект капитального строительства в соответствие с требованиями.