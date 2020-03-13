Челябинск, , 18:57 — REGNUM В Челябинске самолёт из Москвы совершил посадку после получения сообщения о якобы минировании. Об этом пишут СМИ.

Посадка произошла вечером 13 марта. Самолёт не менял своего маршрута — летел он именно из Москвы в Челябинск.

Лайнер уже проверили. Сообщение о минировании не подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта самолёт Петербург — Хабаровск совершил промежуточную посадку в Екатеринбурге. Его тоже проверяли после сообщения о минировании.

Читайте ранее в этом сюжете: Сообщение о минировании самолёта Петербург — Хабаровск оказалось ложным