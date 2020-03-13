Тегеран, , 18:54 — REGNUM Число погибших после заражения коронавирусом COVID-19 в Иране достигло 514 человек, сообщает 13 марта The Hindu со ссылкой на иранский Минздрав.

При этом ведомство здравоохранения сообщает об 11 364 заразившихся коронавирусом.

Стоит отметить, что в Иране темпы распространения коронавируса пневмонии пока не снижаются и являются самыми высокими в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирана уже заявили, что на фоне коронавируса расценивают сохранение антииранских санкций США в области медицины и фармакологии как разновидность терроризма.

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