Ростов-на-Дону, , 18:53 — REGNUM Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в преддверии 75-летней годовщины Великой Победы выйдут в конный поход. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 марта.

Акция донских казаков «Дорогами подвига Великой Победы!» начнётся 21 апреля в Азове. 6 мая конников встретят у подножия мемориала Славы на Самбекских высотах в Неклиновском районе. В течение 17 дней 30 донцов преодолеют около 1,2 тыс. километров.

ИА REGNUM напоминает, что впервые конный переход донские казаки совершили в 2015 году, посвятив марш-бросок 70-летию Великой Победы. По пути следования колонны к донцам присоединились казаки Кубани, Крыма и Севастополя.

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