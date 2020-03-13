Пермь, , 19:00 — REGNUM В Пермском крае зарегистрирован один случай заражения коронавирусом, сообщает минздрав региона.

По данным ведомства, специалистами министерства и Управления Роспотребнадзора по Прикамью утвержден план мероприятий по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса в Прикамье. А частности, организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения региона заявила, с подозрением на коронавирус госпитализирован пермяк, вернувшийся из Франции. Он помещен в изолированную палату в пермской инфекционной больнице.

Министерство территориальной безопасности Пермского края призывает жителей и гостей региона при таких симптомах, как высокая температура, затруднение дыхания, сильная слабость, заложенность носа, кашель, боль в мышцах, оставаться дома и немедленно звонить по телефонам горячей линии по коронавирусу: 8 (342) 258-07-87 (минздрав Пермского края с 8.00 до 20.00 часов) или 8 (342) 236-41-52 ; 8 (342) 208-34-68 (региональный Центр гигиены и эпидемиологии). Для выяснения состояния здоровья граждан в таких случаях направляют бригаду скорой помощи, которая принимает решение о необходимости госпитализации.

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