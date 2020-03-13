Пермь, 13 марта 2020, 19:00 — REGNUM В Пермском крае зарегистрирован один случай заражения коронавирусом, сообщает минздрав региона.
По данным ведомства, специалистами министерства и Управления Роспотребнадзора по Прикамью утвержден план мероприятий по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса в Прикамье. А частности, организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения региона заявила, с подозрением на коронавирус госпитализирован пермяк, вернувшийся из Франции. Он помещен в изолированную палату в пермской инфекционной больнице.
Министерство территориальной безопасности Пермского края призывает жителей и гостей региона при таких симптомах, как высокая температура, затруднение дыхания, сильная слабость, заложенность носа, кашель, боль в мышцах, оставаться дома и немедленно звонить по телефонам горячей линии по коронавирусу:
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